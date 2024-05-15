Samsun'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Samsun\'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, ters yönde seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

15.05.2024 23:47
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü belirlenemeyen 55 LC 900 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Edis Sokak'tan DSİ Kavşağı'na girerek ters yönde seyir halindeki F.Y'nin (25) idaresindeki motosiklete çarpıp kaçtı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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