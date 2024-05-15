Samsun\'da otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü belirlenemeyen 55 LC 900 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Prof. Dr. Seyfullah Edis Sokak'tan DSİ Kavşağı'na girerek ters yönde seyir halindeki F.Y'nin (25) idaresindeki motosiklete çarpıp kaçtı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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