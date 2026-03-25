Samsun'da Park Halindeki TIR Hareket Etti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden TIR, refüje çarptı.
Kaza, adalar mevki Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli'den Türkmenistan'a giden 76 DK 580 plakalı TIR, şoförü Samet D.'nin (54) restoranda yemek yediği sırada bir anda hareket etmeye başladı. İnşaat malzemesi yüklü TIR birkaç kilometre ilerledikten sonra refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. TIR, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
