Samsun'da Patili Kafe: Hayvanseverler İçin Yeni Bir Mekan - Son Dakika
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Samsun'da Patili Kafe: Hayvanseverler İçin Yeni Bir Mekan

Samsun\'da Patili Kafe: Hayvanseverler İçin Yeni Bir Mekan

Atakum'daki kafede evcil hayvanlar ve sahipleri keyifli vakit geçiriyor, hayvanlar için özel menüler mevcut.

15.10.2024 12:18
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Samsun'un Atakum ilçesindeki "Patili Kafe"de müşteriler evcil hayvanlarıyla zaman geçirirken, evcil hayvanı olmayanlar da kafedeki kedileri sevebiliyor.

Kedi ve köpeklere de hizmet sunulan kafede, evcil hayvanlar için menü ve kedi kumu da yer alıyor. Kafede en uslu köpeğe ödül maması veriliyor.

Müşteriler kafede keyifli vakit geçirirken, bir yandan da kedileri besleyip onlarla oyun oynuyor.

Kafenin işletmecilerinden veteriner teknikeri Kürşad Ergin, AA muhabirine, bazı kafelere evcil hayvanlarla girilmesine izin verilmediği için böyle bir mekan açmaya karar verdiklerini belirtti.

İnsanlar ve evcil hayvanların bir araya geldiği sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Ergin, şunları söyledi:

"Sercan hocam ve Eren hocamla birlikte burayı ortak gerçekleştirdik. Yaklaşık 5-6 yıldır böyle bir planımız vardı. Kafemizi, farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde açtık. Buranın gelirinin büyük bir kısmını sokak hayvanlarını beslemek için ayıracağız. Burada insanlar ve hayvanlar için ayrı menüler var. Kedilerin ve köpeklerin yiyebileceği yiyeceklerle, insanların yemek yiyebileceği bir alan yapmaya çalıştık ayrıca Samsun'da kafelere hayvan kabul edilmeme durumu var, biz bunu kırmak istedik. Hayvanseverler için ortak bir alan oluşturmayı amaçladık. İkinci katımızda atölye bulunuyor, burada insanlar kedileri ve köpekleri için mama ve su kapları yapabilecek, oyuncaklar üretebilecek."

Kafede ondan fazla kediye de baktıklarını belirten Ergin, "Ayrıca yan dükkanlardaki hayvanseverlerin kedileri de buraya katıldı. Evinde kedisi olmayanlar buraya gelip kedileri sevebilir, kahvesini içebilir hatta tuvaletimizde kedilerin kumları var. İçeride, dışarıda, her yerde mama ve su kapları mevcut." ifadesini kullandı.

Ergin, evcil hayvanlar için özel menüler hazırladıklarını belirterek, "Kediler ve köpekler için ayrı yiyecek ve içecek bölümlerimiz mevcut. Misafirlerimiz, hem kendi hayvanlarıyla vakit geçiriyor hem de kafemizde bulunan hayvanlara sevgi gösterebiliyor." diye konuştu.

"Keyifli vakit geçiriyoruz"

Müşterilerden Baybars Üregen ise "Eğer köpeğimin karnı açsa ya da bir ihtiyacı varsa burada hemen karşılanıyor. Buradaki arkadaşlar veteriner sağlık personeli, olası bir sağlık probleminde veteriner hekime yönlendiriyor. Hizmet olarak köpeğime yaş mama ve ödül mamaları veriliyor, en uslu köpeğe ödül veriliyor." dedi.

Utku Malkoçoğlu da hayvanseverler için böyle bir mekanın açılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Samsun'da böyle bir kafeyi görmek bizi çok mutlu etti. İstanbul'da sıkça bu tarz kafelere gidiyordum, köpeğimle birlikte burada da olması bizi çok sevindirdi. Köpeğim burada arkadaşlarıyla sosyalleşebiliyor, biz de keyifli vakit geçiriyoruz. Aramızda bilgi alışverişi yapabiliyoruz."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Ecenur Keskin ise "Hayvanlarla insanların bir arada olabileceği bu kadar sıcak bir ortamı Samsun'da hiç görmemiştim. Bu dönemde böyle güzel bir ortama girmek çok rahatlatıcı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Patili Kafe: Hayvanseverler İçin Yeni Bir Mekan - Son Dakika

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