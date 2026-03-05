Samsun'da Ramazan Sokağı'nda Bilim Atölyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Ramazan Sokağı'nda Bilim Atölyeleri

Samsun\'da Ramazan Sokağı\'nda Bilim Atölyeleri
05.03.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ramazan Sokağı, çocuklar için bilim atölyeleriyle dolu etkinlikler sunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirirken çocuklara yönelik bilim atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı'nda çocuk etkinliklerinden dinletilere, geleneksel tiyatrolardan film gösterimlerine kadar birçok programın yer aldığı belirtildi. Etkinliklerin, geçmişten günümüze uzanan ramazan geleneklerini yaşatmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, Ramazan Sokağı'nda kurulan iki ayrı çadırdan birinde sahne programları, etkinlikler ve stantların yer aldığı, diğer çadırın ise vatandaşlara iftar sofrası olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü tarafından Ramazan Sokağı'nda bilim odaklı atölye çalışmaları düzenlendiği belirtilen açıklamada, etkinlik alanlarında çocukların bilimi yalnızca izleyen değil aynı zamanda deneyimleyen bireyler olarak etkinliklere katıldığı aktarıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde VR gözlüklerle sanal gerçeklik deneyimleri, 3D kalem atölyelerinde üç boyutlu tasarım çalışmaları, plazma kürelerle elektrik ve enerji deneyleri, akıl ve zeka oyunlarıyla stratejik düşünme etkinlikleri ve elektrik sistemleri atölyeleri ile temel mühendislik uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

Her gün saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen atölyelerde çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken teknolojiyle erken yaşta tanışma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, deneyerek öğrenme, üretme ve problem çözme becerilerini geliştiren etkinliklerin ailelerin de katılımıyla sosyal bir öğrenme ortamına dönüştüğü kaydedildi.

Bilim Samsun ve Samsun Keşif Kampüsü tarafından yürütülen çalışmaların ramazan ayı boyunca yoğun ilgi gördüğü, etkinliklerin çocukların bilime olan ilgisini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Samsun, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Ramazan Sokağı'nda Bilim Atölyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:21:46. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Ramazan Sokağı'nda Bilim Atölyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.