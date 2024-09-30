Samsun\'da Sağanak İçin Uyarı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde yer yer etkili olan sağanağa karşı vatandaşlar, cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurmuştu.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve şiddetli rüzgara karşı cami ve belediye hoparlörlerinden uyarı yapıldı.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise tüm belediye ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi.