Samsun'da sahte içki üretimi iddiasıyla şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da sahte içki üretimi iddiasıyla şüpheli yakalandı

Samsun\'da sahte içki üretimi iddiasıyla şüpheli yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen T.S. isimli şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 39 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

24.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:28
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.S'nin evinde sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

Zanlının evinde yapılan aramada 39 litre sahte içki, 2 anason aroması, bir içki aroması ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

T.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

19 Mayıs, Samsun, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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