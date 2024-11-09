Samsun\'da Sahte Para Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 liralık 7 sahte banknot, 77 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.
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