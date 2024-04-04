Samsun\'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada sahte polis rozeti, ?2 ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, teleskopik cop, ?3 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 2 elektronik sigara, uyuşturucu kullanım aparatları,? esrar öğütme aleti, hassas terazi, ?7 kesici alet ve ?8 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçu kapsamında emniyete götürüldü.
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Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
İstanbul'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu, Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Giresun Valisi, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve yakınları katıldı. Baba ve oğlu aynı köydeki aile kabristanlığında yan yana defnedildi.
Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.
Antalya'da evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyen 18 çift, 04.04.2024 tarihinde Muratpaşa Belediyesi'nde bulunan nikah salonlarında dünyaevine girdi. Gelin ve damat masası hiç boş kalmadı.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, canlı hayvan pazarında, besiciler ile alışveriş yapan vatandaşları hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun Hayvan Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara broşür dağıtarak, hayvan hırsızlığı, sahte para ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve yaşanabilecek durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. Vatandaşlar da yapılan uyarıdan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde otizmli bireylerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yapılar kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı üzerine ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya, birçok belediye, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübü tarafından desteklendi. İstanbul'daki köprüler, Tophane Meydan Çeşmesi, Avrasya Tüneli, Eskişehir Masal Şatosu, İzmir Saat Kulesi, Ankara'daki TOBB İkiz Kuleleri ve birçok özel sektör binası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.
Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.
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