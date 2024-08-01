Samsun'da samanlık ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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Samsun'un Ladik ilçesinde samanlık ve odunlukta çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Akyar Mahallesi'nde Bayram Kanbere ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki odunluğa da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü ile Ladik Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu evlere sıçramadan söndürülen yangında odunluk ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Samanlıkta bulunan 200 balya saman ile bir traktör römorku zarar gördü.