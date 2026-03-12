Samsun'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Samsun'da şehit mezarlarının bakım ve onarımı için çalışma başlatıldı

12.03.2026 17:53
Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için çalışma yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı öncesi Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği için seferberlik başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışma, Samsun'da Vali Orhan Tavlı'nın himayesinde gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde yapılan çalışma öncesi tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, buradaki konuşmasında, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlere duyulan minnetin nişanesi olarak seferberliği başlattıklarını söyledi.

Gelecek nesillere kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Gümrükçü, "Şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik, onların hatırasını ve bıraktıkları büyük mirası daima yüreğimizde taşıyoruz. Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışma şehitlerin mirasına duyulan derin saygının ifadesidir. Vatan onlara, onlar da bize emanettir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehitlikteki mezarların bulunduğu alanda temizlik yapıldı, kabristanlara çiçek dikildi.

Programa Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz katıldı.

Kaynak: AA

19:12
