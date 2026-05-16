Samsun'da Sel Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Sel Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Samsun\'da Sel Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
16.05.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valiliği, Havza'daki sel sonrası koordine edilen çalışmaları açıkladı, 2624 personel görevde.

Samsun Valiliği, Havza ilçesinde meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 12 Mayıs'ta Samsun geneli için meteorolojik uyarı yapılmasının ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 23 afet grubunun Valilik koordinasyonunda toplandığı, 17 ilçe AFAD merkezinin aktif hale getirildiği belirtildi.

Kuvvetli yağış sonucu Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler, Medrese, Çay ve Yeni Mescit mahallelerinde su taşkını meydana geldiği aktarılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 137 vaka ihbarı ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Havza Kaymakamlığı ve belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, YEDAŞ, Türk Kızılay ve ilgili kurum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Selin ardından müdahale, hasar tespit, onarım, temizlik, gıda temini ve psikososyal destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Samsun Valiliği tarafından afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenek aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2624 personel, 1200 AFAD ve akredite sivil toplum kuruluşu gönüllüsünün görev aldığı belirtilerek, çalışmalarda 362 kara aracı ile 132 iş makinesinin kullanıldığına işaret edildi.

Bölgede çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel ve su taşkınının yaraları büyük koordinasyon ve gösterilen özverili çalışmalarla hızla sarılmakta olup, ilk dakikadan itibaren ortaya koymuş oldukları özverili gayretleri için başta AFAD Başkanlığımız, Samsun Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızın yöneticilerine ve personeline, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışmalarımıza ve afetten zarar gören vatandaşlarımıza ve esnafımıza destek olunmaya devam edilmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Sel Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:58:37. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Sel Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.