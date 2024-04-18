Samsun'da Şiddetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Samsun'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

SAMSUN - Samsun'da aniden etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Samsun Valiliği tarafından Samsun'da fırtına beklendiği uyarısı yapılmıştı. Güne mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcak hava ile başlayan Samsun, meteoroloji verilerine göre öğlen saatlerinde 33 dereceyi gördü. Güneyden esen rüzgar, saat 16.00 sıralarında aniden kuzey batı yönünden esmeye başladı. Yaklaşık 70 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgarla birlikte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü.

Kuzeyli rüzgarların etkili olduğu ve fırtınanın şiddetinin saatte 80 km'ye kadar çıkması, kentte birçok açıdan hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, şiddetli fırtına neticesinde yolda yürümekte ve ayakta durmakta zorlandı. Şehrin birçok bölgesinde evlerin balkonlarında bulunan cisimler cadde ve sokaklara düşerken, vatandaşlar yaralanma tehlikesi atlattılar. Ağaç devrilmeleri ve cisim düşmeleri nedeniyle de bazı ev ve işyerlerinde maddi zarar meydana geldi.

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli fırtınanın ardından Samsun'da gündelik hayat yeniden normale döndü.