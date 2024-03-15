Samsun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Y.A. isimli şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 9 bin 600 boş ve 1840 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

15.03.2024 13:52
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yanı sıra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada 9 bin 600 boş,1840 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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