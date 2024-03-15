Samsun\'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, hutbenin ardından saf tutup namazlarını eda etti. Mersin'de Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar da cuma namazını kıldı ve dua etti. Hatay'da ise Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, hutbenin ardından ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.