Samsun\'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sigara ve tütün kaçaklığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün yanı sıra İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A'nın iş yerinde kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin iş yerinde yaptığı aramada 9 bin 600 boş,1840 doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.
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Diyarbakır'da bir özel öğretim kurumu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 123 hekim adayına yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, öğrencilerle tecrübe aktarımı yapıldı ve rol model ilişkisi kuruldu. Etkinlikte konuşan kurumun kurucusu Engin Ceylan, öğrencileri geleceğe hazırladıklarını ve tıp fakültesine kazandırmaktan gurur duyduklarını belirtti. Etkinlikte ayrıca öğrencilere stetoskop hediye edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'nin 800 milyon eurodan fazla bir yatırım kapasitesiyle bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, Antalya Havalimanı içinde yapılan caminin açılışı da Bakan Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM SEN), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) üyesi işçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın giyim yardımı yapılmamasını protesto etti. Sendika temsilcileri, gasp edilen haklarını geri istediklerini ve emekçilerin cebinden el çekilmesini talep etti.
Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, hutbenin ardından saf tutup namazlarını eda etti. Mersin'de Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar da cuma namazını kıldı ve dua etti. Hatay'da ise Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, hutbenin ardından ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir yolunda durdurulan araçta 842 sentetik hap ele geçirildi ve Ş.G. gözaltına alındı. Ş.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosunu açıkladı. Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi.
7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan insanlık dramına duyarsız kalamayan Iğdırlı Ahmet Işık, aldığı emekli maaşını Gazze'ye bağışladı. Işık, Filistinlilere destek olmak amacıyla 14 bin lirayı Iğdır Valiliği aracılığıyla Gazze'ye gönderdi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Gazikent Mahallesi'nde Ahmet E. isimli bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Elazığ merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor. Özgünlü, engelli köpeklerin bakımını üstlenen Yaşapati Köpek Bakımevi'nde çalışıyor ve varillerden oluşan bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.
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