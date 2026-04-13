Samsun'da Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında ilçede uygulama gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
