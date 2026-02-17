Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

17.02.2026 09:37
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletli saldırganlar 2 kardeşe ateş açtı, bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenledi.

Aracın sürücüsü Emirhan M. (25) ile yanındaki kardeşi Yiğit M. (19) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emirhan M'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Güncel

