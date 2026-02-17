Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenledi.

Aracın sürücüsü Emirhan M. (25) ile yanındaki kardeşi Yiğit M. (19) yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emirhan M'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.