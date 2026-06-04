Samsun\'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı, 2 Tutuklama

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran'da Canik ilçesinde F.B'ye (42) ait iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili çalışma yürüttü.

İş yerinin cam ve kapısına çok sayıda mermi isabet ettiğini belirleyen ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 6 boş kovan ele geçirdi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, saldırıyı C.Ç. (30), S.K. (21) ile Y.F'nin (31) gerçekleştirdiğini, iş yeri sahibi F.B'nin ise silahla ateş ederek karşılık verdiğini belirledi.

Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibi F.B. (42) ile şüpheliler arasında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, 3 şüpheliyle iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.F. ile C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi F.B. de sulh ceza hakimliğindeki ifadesinin ardından salıverildi.