Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun\'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmadaki savunmasında pişmanlık duyduğunu belirtti.

15.05.2024 15:11
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Harun A'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bilal O. (45) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bilal O, duruşmadaki savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Harun A'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Alaçam ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde Bilal O, geçen yıl 28 Ağustos'ta bayram namazından sonra silahla ateş ederek husumetlisi Harun A'yı (28) ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bilal O, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Yaralanan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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