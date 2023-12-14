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Samsun'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun\'da sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
14.12.2023 - 18:03,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, iki grup arasında sokakta çıkan tartışmada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi İnce Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle gelen B.B. (19), Ö.F.A. (16), Y.E.Ö. (17), M.B.B. (19) ve Arda Enes Başyurt (18), sokak ortasında Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.M.Ç.'yi (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaralayıp, ardından taksiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ö.F.A. ve Y.E.Ö. Çocuk Şube ekiplerine teslim edilirken, B.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bugün, adliyeye sevk edilen Arda Enes Başyurt, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Karadeniz, İlkadım, Tutuklama, Adliye, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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