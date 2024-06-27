Samsun'da Tartıştığı Karısını Yaralayan Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Samsun'da Tartıştığı Karısını Yaralayan Kişi İntihar Etti

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, Emrah A. ile eşi L.Ö.A. arasında çıkan tartışma sonucunda Emrah A., eşini bıçakladıktan sonra intihar etti. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Emrah A. kurtarılamadı. L.Ö.A'nın tedavisi ise devam ediyor.

27.06.2024 16:52
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi, intihar etti.

İddiaya göre, Ebusuud Efendi Caddesi'ndeki ikametlerinde yaşayan Emrah A. (38) ile eşi L.Ö.A. (34) arasında tartışma çıktı.

Emrah A, tartışmanın ardından mutfaktan aldığı bıçakla önce eşini bıçakladı, ardından da kendisini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

L.Ö.A'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Emrah, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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