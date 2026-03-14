Samsun'da 'Taşacak Bu Deniz' Söyleşisi

Samsun\'da \'Taşacak Bu Deniz\' Söyleşisi
14.03.2026 21:52
Samsun Gençlik Platformu, bağımlılıkla mücadele için 'Taşacak Bu Deniz' dizisi oyuncularıyla bir söyleşi düzenledi.

Samsun Gençlik Platformu, "Taşacak Bu Deniz" dizisi oyuncularıyla söyleşi organize etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde, Yeşilay Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen söyleşide, Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncularından olan ve "Hıdır" karakterini canlandıran Erkan Yüce, "Temel Kaptan" karakterine hayat veren Ali Kemal Yılmaz, "Kadir Başkomiser" karakterini canlandıran Özgür Yolcu ve "Akça Kız" rolünde oynayan Naz Günay gençlerle bir araya geldi.

Erkan Yüce, buradaki konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın önemli olduğunu belirterek, "Bir kişinin hayatına bile dokunabilirsek bizim için büyük mutluluk olur. Bu noktada Yeşilay gönüllülerinin yürüttüğü çalışmalar çok kıymetli." dedi.

Ali Kemal Yılmaz, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın önemine dikkati çekerek, "En güzel bağımsızlık, bağımlılıklarla mücadele etmektir." ifadesini kullandı.

Özgür Yolcu, bağımlılıkla mücadelede sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve sosyal faaliyetlere katılımın önemine vurgu yaparak, "Gençlerin sporla ve sosyal etkinliklerle daha fazla buluşması bu mücadelede önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Naz Günay, bağımlılığın yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğuna işaret ederek, "Toplumun tüm kesimlerinin Yeşilay çalışmalarına destek vermesi gerekiyor." dedi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de sanatçıların bağımlılıkla mücadeleye verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Sanatçıların gençlerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadele konusunda mesaj vermesi çok kıymetli. Gençlerimizin doğru rol modellerle buluşması ve bu konuda farkındalık kazanması bizim için büyük önem taşıyor. Bu mücadelede sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve sanatçıların desteği çok önemli."

Kaynak: AA

Gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Taşacak Bu Deniz' Söyleşisi - Son Dakika

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Lig sonuncusu Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye karşı ’’Oley’’ ve ’’3-3-3’’ tezahüratı Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı
ABD ordusu ’hayalet’ uçaklarının görüntülerini paylaştı ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı
Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı Kediyi darbedip apartmandan dışarı attı
ABD, Mücteba Hamaney’in başına ödül koydu ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarını beklemeden stadı terk etti

21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:56
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’den Tedesco kararı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
Canlı anlatım: Maçta üçüncü gol geldi
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
SON DAKİKA: Samsun'da 'Taşacak Bu Deniz' Söyleşisi - Son Dakika
