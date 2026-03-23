Samsun'da Tavsiye Tartışması Kanla Bitti
Samsun'da Tavsiye Tartışması Kanla Bitti

23.03.2026 22:13
Bir kişi baldızını öldürdü, ardından intihar etti. Olayda iki kişinin ölümü meydana geldi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı baldızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan Aydın (52), eşi ile birlikte ziyarete gittiği Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evinde baldızı Nigar Aslan (44) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Aydın, baldızına tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nigar Aslan ile Hasan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Hasan Aydın, Güvenlik, İlkadım, Güncel, Samsun, Şiddet, Suç, Son Dakika

Advertisement
