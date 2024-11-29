Samsun'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Samsun\'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda belge ve silah ele geçirildi.

29.11.2024 21:17  Güncelleme: 21:19
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'tefecilik' yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye ait adreslere bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 4 senet, 10 yazılı çek, 3 boş çek, 1 çek defteri, 5 ipotek belgesi, 4 borç- alacak defteri, 5 tapu, 15 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası, 6 harici bellek, 5 sabit disk, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 188 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Öz ve Mustafa Bala çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Y.Ö., S.Ö. ve H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Tefecilere Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika

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