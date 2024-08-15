Samsun\'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ve İlkadım'da eş zamanlı olarak 2 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, 2 borçlu listesi içeren not defteri, 7 boş borç senedi, 2 dijital materyal elde etti.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.
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