Samsun'da Tıbbi Sülük Avcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Tıbbi Sülük Avcılığı

Samsun\'da Tıbbi Sülük Avcılığı
15.03.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam'da belgeli avcılar, sülük toplayarak ek gelir elde ediyor; belgesiz toplayanlara ceza var.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde tıbbi sülük avcılığı yapılıyor.

Belgesi olan avcılar, bölgedeki sulak alanlardan topladıkları sülükleri satarak ek gelir elde ediyor.

Tıbbi sülük avcılık belgesi ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kota ve kurallar çerçevesinde alınıyor. Belgesiz olarak sülük toplayanlar ise ağır para cezalarına çarptırılıyor.

Damar tıkanıklıkları, varis, eklem kireçlenmesi, romatizmal ağrılar, migren, fıtıklar, sedef, egzama gibi cilt hastalıkları ve mikrocerrahi sonrası kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanıldığı bilinen sülükler, insan sağlığına uygun hale getirildikten sonra tedavi amaçlı kullanılıyor. Uzmanlar ise sülük tedavisinin, Sağlık Bakanlığı sertifikasına sahip hekimlere, steril şartlarda yaptırılması uyarısında bulunuyor.

Tıbbi sülük avcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kota ve kurallar çerçevesinde 1 Eylül-14 Mart tarihleri arasında sulak alanlarda sülük topluyor.

Sulak alanlara sahip Doyran Mahallesi'nde sülük toplayanlardan biri de 42 yaşındaki Şakir Koca. Avcılığa izin verilen dönemin önemli kısmı kış aylarına denk gelirken sülük avcıları soğuk suyun içinde saatlerce sülük arıyor.

Koca, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştığını, sülük toplayarak geçimine katkı sağladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla sahada sülük topladıklarını belirten Koca, gerekli izinleri daha önce aldıklarını anlattı.

Yaptıkları iş zor olsa da gelir elde ettikleri için sürdürdüklerini belirten Koca, "Çocukluktan beri burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte sülük topluyoruz. Daha önce su ürünlerinden belgelerimizi aldık. Topladığımız sülükleri ilaç firmalarına ve sağlık alanında kullanılan yerlere gönderiyoruz." dedi.

Doyran Mahallesi çevresindeki sulak alanlarda geçmiş yıllarda sülüğün daha fazla olduğuna işaret eden Koca, "Eskiden burada sülük çok daha fazlaydı. Meralardaki sular tahliye olmadığı için sülük sayısı azaldı. Sülüklerin çoğalması için meralardaki sularımızın tahliye olması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Samsun, Alaçam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tıbbi Sülük Avcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:01:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Tıbbi Sülük Avcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.