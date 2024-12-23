Samsun\'da TIR ile ambulans çarpıştı, 1 yaralı

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SAMSUN'da TIR ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 08 AAK 606 plakalı TIR ile 55 EB 112 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ambulans şoförü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.