Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı G.E. (39) idaresindeki 55 A 7732 plakalı resmi ekip aracı, İlkadim Bulvarı kavşağında B.A. (34) yönetimindeki 55 ANH 907 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada polis memurları G.E. ve İ.K. (52) ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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