Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 NT 002 ile 06 EV 2780 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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