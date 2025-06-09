Samsun\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Emre Ö.'nün kontrolündeki 06 EV 2780 plakalı otomobil ile Nailcan Yasir Y.'nin kullandığı 55 NT 002 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ahmet Emre Ö., Melih M., Nailcan Yasir T., Ubeyt Berk T. ve Didem T., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.