Samsun'un Bafra ilçesinde direğe çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Veysel Ç. (82) yönetimindeki 55 JB 484 plakalı otomobil, Koruluk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?