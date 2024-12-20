Samsun\'da Trafik Kazası Tramvay Seferlerini Aksattı

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına yol açtı.
Mehmet A'nın kullandığı 55 AKY 880 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Kale Mahallesi Valilik önünde Melih K. idaresindeki 55 AFE 609 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yön tabelalarına çarptıktan sonra tramvay yoluna devrildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet A'yı tedbir amacıyla hastaneye götürdü.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan tramvay hattı, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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