Samsun\'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmail Bilgi (74) yönetimindeki 55 BCJ 98 plakalı otomobil, Kumcağız Mahallesi Buket Sokak'ta kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan tarladaki toprak yığınına çarptı.
Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilgi, ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsmail Bilgi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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