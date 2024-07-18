Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı için tören düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı için tören düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki sağlık çalışanı Seydi Mertcan Barçin için görev yaptığı Çarşamba Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Kazada yaralanan diğer sağlık çalışanı ise hastanede tedavi altına alındı.

18.07.2024 15:21
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki sağlık çalışanı Seydi Mertcan Barçin için görev yaptığı Çarşamba Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Tekkeköy ilçesinde dün hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Barçin'in cenazesi, hemşire olarak çalıştığı Çarşamba Devlet Hastanesi önüne getirildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Murat Uras, burada yaptığı konuşmada, "Mesai arkadaşımızı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum." dedi.

Hemşire Barçin için düzenlenen törene, ailesi, sağlık çalışanları, mesai arkadaşları ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı katıldı.

Barçin için helallik veren mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Seydi Mertcan Barçin'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Atakum ilçesine götürüldü.

Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet dün Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpışmış savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Çarşamba Devlet Hastanesinde görevli hemşireler Seydi Mertcan Barçin (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarpmıştı. Kazada, sürücü Ömer T. ile yayalar Barçin ile Ömer Faruk A. yaralanmış, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barçin kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı için tören düzenlendi - Son Dakika

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