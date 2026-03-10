Samsun'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı

Samsun\'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı
10.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekkeköy'de tramvay ve kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde tramvay ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatman Recep S. (40) idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mustafa Ç. yönetimindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon şoförü Mustafa Ç. ile tramvaydaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekkeköy, Samsun, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti İnşaat işçisi arkadaşların kavgası kanlı bitti
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 18:49:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun'da Tramvay ile Kamyon Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.