Samsun\'da Tramvay ve Ambulans Çarpıştı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait Sinan Etli yönetimindeki tramvay, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte İbrahim Ceylan idaresindeki 55 AJH 197 plakalı ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü ile Şeyma Çiftçi, Erdi Kazaer ile tramvayda bulunan yolcu Mehmet Eşici yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.