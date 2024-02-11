Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 167 kilogram sahte bandrollü tütün ve 8 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

11.02.2024 19:07
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda, 167 kilogram sahte bandrollü tütün, 2 bini doldurulmuş 8 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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