Samsun'da Ücretsiz İftar Sofraları

14.02.2026 11:12
Vakıflar, Ramazan'da Samsun, Ordu ve Sinop'ta ücretsiz iftar sofraları kuracak.

Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca iftar verilecek yerler belirlendi.

Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl "Asırları aşan hayır bu sofrada" temasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ücretsiz iftar sofraları kurulacağı belirtildi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğuna işaret edilen açıklamada, vakıf kültürünün yaşattığı iyilik anlayışının bu yıl da iftar sofralarında hayat bulacağı vurgulandı.

Samsun Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Samsun, Ordu ve Sinop'ta ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşın iftar sofralarında ücretsiz misafir edileceğine dikkati çekilen açıklamada, "Samsun'un yanı sıra Ordu ve Sinop'ta ramazan ayı boyunca devam ettirilecek organizasyonla binlerce ihtiyaç sahibi, iftar sofrasında misafir edilecek. Bu kapsamda ramazan ayı boyunca Samsun Set Wedding Düğün Salonu, Samsun Öğretmenevi, Ordu Valiliği Yemek Salonu, Ordu Öğretmenevi, Sinop İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi, Sinop Öğretmenevi'nde ramazan ayı boyunca iftar verilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Samsun'da Ücretsiz İftar Sofraları
