Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada, 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekkeköy ilçesinde de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 11 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmaya götürüldü.