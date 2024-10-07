Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.
Adreslerde 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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