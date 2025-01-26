Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelinin adresi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.