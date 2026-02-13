Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramada 190 gram kokain, 108,84 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
