Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

06.03.2026 14:35
Samsun'da narkotik köpeği 'Pera' ile 192,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da aracın marş dinamosunun içinde narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Ekiplerce, narkotik dedektör köpeği "Pera" ile araçta yapılan aramada kasa kısmında bulunan marş dinamosunun içine saklanmış 192,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. (49) ve B.A. (45) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

