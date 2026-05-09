Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 3 bin 356 uyuşturucu hap, 273,7 gram sentetik uyuşturucu, 2,98 gram kenevir tohumu ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı emniyete götürüldü.
