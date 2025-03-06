Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 74 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 2 bin 74 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. (21) işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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