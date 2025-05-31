Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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