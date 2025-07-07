Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve sokak satıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 4 bin sentetik ecza hapı, 525 mililitre ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.