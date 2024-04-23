Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, otomobilin tavan kısmı ve araçta bulunan çantaya zulalanmış 122 gram uyuşturucu, uyuşturucu öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ele geçirildi.

Otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.