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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kokain, esrar, uyuşturucu hap, sentetik uyarıcı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı
26.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:29
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin de yer aldığı bazı şube ve ilçe emniyet müdürlükleri görevlilerince uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada zanlıların üzerlerinde ve araçlarındaki aramalarda 40,59 gram kokain, 9,67 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyarıcı ve uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 890 lira ele geçirildi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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