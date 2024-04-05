Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 3 zanlı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

05.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İlkadım ve Terme ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 9 fişek ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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