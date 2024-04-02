Samsun\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Belarus, Çanakkale'de Fahri Konsolosluk Açtı

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yury Ambrazevich, Çanakkale'de ülkesinin fahri konsolosluğunun açılış törenine katıldı. Ambrazevich, açılışın Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise Belarus ile yapılacak işbirliğinin kültür, turizm, ticaret ve eğitim alanlarında fırsatlar sunacağını vurguladı. Törende, Çanakkale ve Belarus arasında işbirliği protokolü imzalandı.