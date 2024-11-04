Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

04.11.2024 12:17
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 681 sentetik ecza hapı, 149,08 gram sentetik uyuşturucu, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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