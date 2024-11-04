Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ekipler, 681 sentetik ecza hapı, 149,08 gram sentetik uyuşturucu, 28,24 gram eroin, 72,60 gram esrar, 2,12 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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